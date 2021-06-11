В Израиле официально запретили торговать натуральным мехом

Страна стала первой в мире, принявшей подобный закон.



Тель-Авив. Израиль. Продажу натурального меха для производства одежды запретили в Израиле. Документ об этом подписала министр защиты окружающей среды Гила Гамлиэль, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Jerusalem Post.

Поправка в законодательство вступит в силу в декабре 2021 года. Свое решение министр объяснила соображениями гуманности к животным. Она напомнила, что для изготовления одежды и обуви из меха производители губят по всему миру самыми варварскими способами сотни миллионов животных. Также Гила Гамлиэль подчеркнула, что Израиль – первая страна, которая вводит подобный запрет на государственном уровне.

В то же время натуральная пушнина будет по-прежнему использоваться для религиозных, научных и образовательных целей. Как отмечает издание, израильские сторонники наиболее ортодоксальных течений иудаизма в праздничные дни носят головные уборы с меховой отделкой, и вряд ли они откажутся от многовековой традиции.