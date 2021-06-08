Во время народных волнений в Колумбии погибли 58 человек

Недовольство населения вызвали налоговая реформа и коронавирусные ограничения.



Богота. Колумбия. 58 человек погибли в результате протестов против налоговой реформы, переросших в массовые беспорядки и столкновения с полицией в Колумбии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Цифры агентство приводит по данным аппарата уполномоченного по правам человека в стране. В докладе омбудсмена говорится также о более чем 400 заявлениях о нарушении прав человека, избиениях, незаконных задержаниях и других незаконных действиях.

Отмечались также случаи стрельбы вооруженных гражданских лиц по протестующим, полиция эти факты игнорировала.

Народные волнения вспыхнули в Колумбии в конце апреля после попытки правительства повысить налоги, а также плату за коммунальные услуги, отопление, и снизить зарплаты и пенсии. Протестующие выражали претензии властям и по поводу коронавирусных ограничений. Президент страны Иван Дуке на фоне выступлений вынужден был отказаться от озвученных ранее планов «закручивания гаек» в бюджетной сфере. В отставку ушел министр финансов Альберто Карраскилья. Также колумбийский президент предложил снабдить полицейских видеокамерами, упростить подачу жалоб на их действия и создать управление по правам человека.

В ответ манифестанты потребовали судить полицейских гражданскими судами, а не военными трибуналами, зачастую оправдывающими и прикрывающими правонарушения лиц в погонах.