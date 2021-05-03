В Испании возобновили проведение Корриды

Бои с быками не проводились с начала пандемии коронавируса.

Мадрид. Испания. В Испании, впервые с начала пандемии коронавируса, возобновили проведение боёв с быками — Корриды. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Первый за время пандемии поединок людей и быков был благотворительным. Его посвятили тореадорам, оставшимся без работы во время коронавируса. За поединком наблюдали шесть тысяч человек.

Сейчас испанцы поделились на два лагеря: одни считают Корриду искусством, другие – жестоким обращением с животными.