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В Испании возобновили проведение Корриды

12:01, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
В Испании возобновили проведение Корриды
12:01, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
188
0
#Испания\n#туризм\n#животные
Фото: pixabay.com
188
0

Бои с быками не проводились с начала пандемии коронавируса.

Мадрид. Испания. В Испании, впервые с начала пандемии коронавируса, возобновили проведение боёв с быками — Корриды. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Первый за время пандемии поединок людей и быков был благотворительным. Его посвятили тореадорам, оставшимся без работы во время коронавируса. За поединком наблюдали шесть тысяч человек.

Сейчас испанцы поделились на два лагеря: одни считают Корриду искусством, другие – жестоким обращением с животными.

12:01, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
188
0
#Испания\n#туризм\n#животные