В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Патриарх Феофил III раздал его верующим.

Иерусалим. В Иерусалиме в храме Гроба Господня 1 мая сошел Благодатный огонь. Об этом пишут «Известия».

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню верующим.

Из-за пандемии коронавируса посещение богослужений ограничено. В церемонии принесения Благодатного огня приняли участие 2,5 тыс. человек. Девять стран, в том числе и Россия, пришлют в Израиль самолет. Святыню доставят в Москву 1 мая к пасхальному ночному богослужению.

Напомним, 2 мая огонь прибудет в Ижевск.

В 2020 году впервые за тысячу лет церемония прошла без присутствия верующих.