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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

16:44, 01 мая, 2021
Анна Торхова
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
16:44, 01 мая, 2021
Анна Торхова
202
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#Иерусалим\n#Израиль\n#Вход Господний в Иерусалим\n#Пасха
Фото: pixabay.com
202
0

Патриарх Феофил III раздал его верующим.

Иерусалим. В Иерусалиме в храме Гроба Господня 1 мая сошел Благодатный огонь. Об этом пишут «Известия».

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню верующим.

Из-за пандемии коронавируса посещение богослужений ограничено. В церемонии принесения Благодатного огня приняли участие 2,5 тыс. человек. Девять стран, в том числе и Россия, пришлют в Израиль самолет. Святыню доставят в Москву 1 мая к пасхальному ночному богослужению.

Напомним, 2 мая огонь прибудет в Ижевск.

В 2020 году впервые за тысячу лет церемония прошла без присутствия верующих.

16:44, 01 мая, 2021
Анна Торхова
202
0
#Иерусалим\n#Израиль\n#Вход Господний в Иерусалим\n#Пасха