В США могут увеличить квоты на приём беженцев

Сейчас североамериканское государство может приютить 15 тыс. человек.

США. Президент США Джо Байден пообещал увеличить квоту на прием беженцев. Об этом сообщает «RG.ru».

Увеличение квоты может произойти не сразу. Сейчас Штаты готовы принять только 15 тыс. беженцев.

«Проблема в том, что ситуация с беженцами наложилась на кризис с молодыми людьми на границе. Мы не могли заниматься двумя вещами одновременно», — объяснил свои действия Байден.

Глава государства уже подвергся критике своих коллег по демократической партии и правозащитников. Ранее, во время предвыборной кампании, Байден обещал полностью снять ограничения на приём иностранных граждан.