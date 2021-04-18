Умер один из основателей компании Adobe Чарльз Гешке

Ему был 81 год.

США. Ушёл из жизни сооснователь компании Adobe и один из разработчиков формата pdf Чарльз Гешке. Об этом сообщает RT.

Программисту был 81 год.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий», — говорится в письме, разосланном главой компании.

Чарльз Гешке получил докторскую степень в Университете Карнеги — Меллона, работал в исследовательском центре Xerox. В 2009 году президент США Барак Обама наградил его Национальной медалью за технологии и инновации.