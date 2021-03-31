В Великобритании поставили прижизненный памятник Грете Тунберг

Фигура юной экоактивистки появилась на территории местного университета.



Винчестер. Великобритания. Власти Винчестерского университета (юго-восток Англии) воздвигли на территории вуза памятник Грете Тунберг. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Бронзовую статую экологической активистки в натуральный рост создала скульптор Кристин Чарльзворт, ее работа обошлась вузу в 33 тыс. долларов США (около 2,5 млн рублей).

Часть студентов считает эти расходы не самыми полезными и необходимыми в период пандемии, отмечает агентство. Но в руководстве учебного заведения заявляют, что скульптура шведской девочки поможет британцам пережить трудные времена, напомнив о том, что можно менять мир к лучшему. Также защитники статуи напоминают о том, что Винчестерский университет славится своими экологическими инициативами.

Напомним, Грете Тунберг сейчас 18 лет, известной на весь мир она стала в 15-летнем возрасте, когда вместо школы начала посещать экологический акции у парламента Швеции. Тогда же с трибуны ООН девочка призвала взрослых активнее бороться с изменениями климата. В 2019 году журнал Time объявил ее «человеком года». В Швеции именем Греты Тунберг назвали недавно открытое беспозвоночное.