Наплыв отдыхающих на курортный Майами-Бич привёл к введению режима ЧП

Власти города опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом.

Майами-Бич. США. Власти американского курорта Майами-Бич ввели режим ЧП из-за наплыва туристов в марте. Об этом сообщает «RG.ru».

В зоне повышенного риска теперь действует комендантский час. Экстренные меры введены на время весенних каникул, начиная с вечера 20 марта.

В этом году желающих отдохнуть на лазурном береге Саут-Бич намного больше, чем в прошлом, когда пандемия только началась. Власти города считают, что это может ухудшить эпидемиологическую обстановку.