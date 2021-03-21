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Наплыв отдыхающих на курортный Майами-Бич привёл к введению режима ЧП

10:45, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
Наплыв отдыхающих на курортный Майами-Бич привёл к введению режима ЧП
10:45, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
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#США\n#туризм\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Власти города опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом.

Майами-Бич. США. Власти американского курорта Майами-Бич ввели режим ЧП из-за наплыва туристов в марте. Об этом сообщает «RG.ru».

В зоне повышенного риска теперь действует комендантский час. Экстренные меры введены на время весенних каникул, начиная с вечера 20 марта.

В этом году желающих отдохнуть на лазурном береге Саут-Бич намного больше, чем в прошлом, когда пандемия только началась. Власти города считают, что это может ухудшить эпидемиологическую обстановку.

10:45, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
191
0
#США\n#туризм\n#коронавирус