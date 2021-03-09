Виновных в убийстве посла России в Турции приговорили к пожизненным срокам заключения

Андрей Карлов был убит в 2016 году в Анкаре.



Анкара. Турция. 5 виновных в гибели российского посла Андрея Карлова будут отбывать пожизненные сроки заключения. Такой приговор вынес суд в Анкаре, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Еще 9 фигурантов дела проведут за решеткой от 5 до 15 лет. При этом 5 обвиняемых были оправданы, 9 находятся в розыске.

Напомним, посла России в Турции Андрея Карлова застрелили на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре 19 декабря 2016 года. Нападавший был убит на месте. Впоследствии его личность установили – в дипломата стрелял бывший полицейский Мевлют Алтынташ.

Российские власти случившееся объявили терактом. В память об Андрее Карлове на территории российского посольства в Анкаре установили его бюст.