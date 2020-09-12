Турецкий отель отказался признавать вину в гибели 12-летней россиянки

Трагедия произошла в августе 2019 года.

Бодрум. Турция. Работники отеля «Санхилл» отказались признать вину в гибели 12-летней туристки из России. Об этом сообщает «Газета.ru».

В августе 2019 года девочку засосало в бассейн. На первом судебном заседании по факту гибели юной россиянки сотрудники отеля отказались признавать свою вину. В слушаньях участвовал менеджер гостиницы и технический сотрудник бассейна, который его обслуживал.

Работники заявили, что эксплуатация оборудования велась с 2002 года и соответствовала всем нормам. Родители девочки не смогли присутствовать на турецком суде из-за ситуации с коронавирусом. Они рассчитывают приехать на следующее заседание, которое может пройти в декабре 2020 года.