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Турецкий отель отказался признавать вину в гибели 12-летней россиянки

18:30, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
Турецкий отель отказался признавать вину в гибели 12-летней россиянки
18:30, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
177
0
#туризм\n#Турция\n#суд\n#гибель детей
Фото: pixabay.com
177
0

Трагедия произошла в августе 2019 года.

Бодрум. Турция. Работники отеля «Санхилл» отказались признать вину в гибели 12-летней туристки из России. Об этом сообщает «Газета.ru».

В августе 2019 года девочку засосало в бассейн. На первом судебном заседании по факту гибели юной россиянки сотрудники отеля отказались признавать свою вину. В слушаньях участвовал менеджер гостиницы и технический сотрудник бассейна, который его обслуживал.

Работники заявили, что эксплуатация оборудования велась с 2002 года и соответствовала всем нормам. Родители девочки не смогли присутствовать на турецком суде из-за ситуации с коронавирусом. Они рассчитывают приехать на следующее заседание, которое может пройти в декабре 2020 года.

 

 

18:30, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
177
0
#туризм\n#Турция\n#суд\n#гибель детей

 

 

 


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