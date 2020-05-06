В канун 75-летия Победы Германия передаст России сведения о полумиллионе советских военнопленных

Информация переведена в электронный формат, что позволит выложить ее в общий доступ.



Берлин. Германия. Оцифрованные архивные данные о судьбах почти полумиллиона советских военнопленных времен Великой Отечественной войны передаст Германия России. Первая партия поступит 6 мая, сообщают «Известия».

Как пишет издание, об этом рассказали в посольстве России в Берлине. Благодаря переработке в электронный формат, документы станут доступны для всех заинтересованных лиц, в том числе родственников.

Во время Великой Отечественной войны в плен попали от 4 до 6 млн граждан СССР. Как правило, они числятся пропавшими без вести. Передаваемые сведения помогут установить судьбы сотен тысяч бойцов и мирных жителей.

Добавим, проект по сбору и оцифровке архивных материалов о советских и немецких военнопленных реализуется дипломатическими ведомствами России и Германии с 2016 года.