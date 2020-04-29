Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь стал отцом

Это уже шестой по счету ребенок политика.



Лондон. Великобритания. Невеста главы британского правительства Бориса Джонсона Кэрри Саймондс подарила ему сына. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Премьер-министр и госпожа Саймондс выразили глубокую благодарность врачам.

В предыдущем браке у политика родились две дочери - Лара и Кассиа, а также два сына - Теодор и Майло. Кроме того, известно о внебрачной дочери премьера - Стефани.

В марте Джонсон и Саймондс рассказали, что ребенок появится на свет в начале лета.

Между тем недавно премьер-министр Великобритании перенес госпитализацию в связи с коронавирусом. Лишь 12 апреля его выписали из больницы.