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Божья кара и новая конституция: президент Белоруссии сделал ряд заявлений после субботника

18:12, 25 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
Божья кара и новая конституция: президент Белоруссии сделал ряд заявлений после субботника
18:12, 25 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Конституция\n#Белоруссия\n#субботник\n#Минск\n#Александр Лукашенко\n#коронавирус
Фото: пресс-служба президента Белоруссии
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Глава государства высадил сосны в Чернобыльской зоне.

Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в субботнике в Чернобыльской зоне. Как передаёт Life.ru, глава государства после высадки сосен во время общения с журналистами рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, а также о планах об изменении конституции.

На территории национального парка «Припятский» в Белоруссии, который относится к зоне, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, состоялся субботник. Всего президентской бригадой было высажено восемь тысяч саженцев сосны на площади в полтора гектара. Субботник состоялся, несмотря на пандемию коронавируса. По данным на 24 апреля, в Белоруссии выявили 8773 человека, заражённых новой инфекцией. Почти половина из них — жители Минска. За весь период распространения болезни в стране умерло 63 пациента.

«Я когда-то сказал, что он (Господь – прим. ред.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове», — прокомментировал пандемию Лукашенко.

Также он сообщил, что в течение ближайших пяти лет страна примет новую конституцию. По словам президента, коронавирус отодвинул обсуждения основного закона, но вопрос не снимается с повестки.

«Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую конституцию», — резюмировал Александр Лукашенко.

18:12, 25 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
467
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#Конституция\n#Белоруссия\n#субботник\n#Минск\n#Александр Лукашенко\n#коронавирус

 

 

 


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