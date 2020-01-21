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Бывший директор Интерпола проведет 13,5 года в китайской тюрьме

12:45, 21 января, 2020
Евгений Кандаков
Бывший директор Интерпола проведет 13,5 года в китайской тюрьме
12:45, 21 января, 2020
Евгений Кандаков
144
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#коррупция\n#Китай\n#приговор суда\n#Интерпол
Фото: twitter.com/izvestia_ru
144
0

Мэн Хунвэя обвинили в коррупции.

Тяньцзинь. КНР. Бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество и выплате штрафа в 2 млн юаней. Суд над экс-руководителем международной полицейской организации прошел в городе Тяньцзинь, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По версии обвинения, Хунвэй получил в общей сложности почти 2 млн долларов взяток.

Осужденный с приговором согласился и не стал подавать апелляцию.

Как уже сообщалось, в октябре 2018 года Мэн Хунвэй был задержан в Китае по обвинению в коррупции. В связи с этим он ушел в отставку с поста директора Интерпола.

 

12:45, 21 января, 2020
Евгений Кандаков
144
0
#коррупция\n#Китай\n#приговор суда\n#Интерпол

 

 

 


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