Бывший директор Интерпола проведет 13,5 года в китайской тюрьме

Мэн Хунвэя обвинили в коррупции.



Тяньцзинь. КНР. Бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество и выплате штрафа в 2 млн юаней. Суд над экс-руководителем международной полицейской организации прошел в городе Тяньцзинь, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По версии обвинения, Хунвэй получил в общей сложности почти 2 млн долларов взяток.

Осужденный с приговором согласился и не стал подавать апелляцию.

Как уже сообщалось, в октябре 2018 года Мэн Хунвэй был задержан в Китае по обвинению в коррупции. В связи с этим он ушел в отставку с поста директора Интерпола.