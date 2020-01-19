Пользователи соцсетей посчитали, что она не годится для космоса.

Вашингтон. США. Интернет-пользователи посмеялись над новой формой Космических сил США. Как отмечает Life, облачение представили на странице нового вида войск в «Твиттере».

Форма камуфляжной расцветки вызвала вопрос и насмешки. Пользователи соцсетей посчитали, что она не годится для космоса.

«Сколько деревьев вы ожидаете найти в космосе?» — поинтересовался писатель-юморист Джеймс Фелтон.

Некоторые из комментаторов даже предложили Космическим силам другие варианты формы, вспомнив облачения любимых героев из игр и фильмов.