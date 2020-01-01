Наталья Водянова второй раз собралась замуж

За время отношений с Антуаном Арно у модели родились двое сыновей.

Супермодель Наталья Водянова выйдет замуж за французского миллиардера Антуана Арно, спустя восемь лет отношений. Как пишет телеканал 360, Водянова опубликована в своем Инстаграме фотографию с Арно. Поклонники заметили на безымянном пальце обручальное кольцо, и спросили, означает ли оно скорую свадьбу. Супермодель подтвердила их предположение.

Для Водяновой этот брак станет вторым. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом она воспитывает троих детей. За время отношений с 2011 года с Арно у них родились двое сыновей - старшему пять лет, а младшему три года.