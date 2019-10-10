В Японии первая в мире клонированная корова умерла от старости

Ей был 21 год и 3 месяца.

Япония. В Японии от старости умерла первая в мире корова, появившаяся в результате клонирования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Kyodo.

«Клон» по кличке Кага родился 21 год и 3 месяца назад. Средняя продолжительность жизни коровы – от 20 до 30 лет. Ее сестра-близнец Ното скончалась годом ранее также от естественных причин.

Ното и Кага родились в июле 1998 года. Для их рождения ученые использовали стволовые клетки взрослой особи, уточняют «Известия» со ссылкой на ТАСС. Обе сестры принесли потомство.

В августе стало известно, что в Китае запустят в массовую продажу клонированных котов.