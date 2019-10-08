Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Они сохранят титулы принцев и принцесс.

Швеция. Король Швеции Карл Густав XVI исключил из списка членов Королевского дома пятерых внуков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Речь идет о детях младших сына и дочери короля: двоих – принца Карла Филипа и троих – принцессы Мадлен. Отмечается, что внуки, тем не менее, сохранят титулы, а также останутся членами королевской семьи.

Эксперты считают, что король принял такое решение, чтобы позволить принцу и принцессе воспитывать своих детей максимально демократично. В том числе позволить им стать теми, кем они захотят стать, в том числе заняться бизнесом или политикой.