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Нападение морского льва на людей попало на видео о рассмешило пользователей сети

19:00, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
Нападение морского льва на людей попало на видео о рассмешило пользователей сети
19:00, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
208
0
#видео\n#океан
Фото: pxhere.com
208
0

Забавные кадры просмотрели более 3 млн раз.

США. Видео с морским львом, напугавшим туристов на пляже, стало вирусным в сети. Об этом пишет «Ридус».

Видео сделала Миа Эдвардс, которая прогуливалась по берегу океана со своим парнем Майклом. В один момент отдых пары прервал разъяренный морской лев, который буквально выпрыгивал из воды в их сторону.

Молодые люди испугались и от неожиданности отпрянули от тюленя.

Что именно разозлило морского обитателя – не ясно, однако это не помешало ролику стать популярным. На данный момент видео, которое Миа выложила в Твиттере, просмотрели более 3 млн раз.  

«Ахахах, чего вы убежали? Может, он просто был рад вас видеть?» — предположили в сети.

«А вы часом не мусорили?» — шутят в комментариях.

«Ахахах, плюс одна фобия, спасибо» — ужаснулись пользователи.

mia on Twitter

here's live footage of michael and i minding our own business until A SEA LION CAME CHARGING AT US FROM THE OCEAN. enjoy https://t.co/nmVOVBMPQB

19:00, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
208
0
#видео\n#океан

 

 

 


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