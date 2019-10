Нападение морского льва на людей попало на видео о рассмешило пользователей сети

США. Видео с морским львом, напугавшим туристов на пляже, стало вирусным в сети. Об этом пишет «Ридус».

Видео сделала Миа Эдвардс, которая прогуливалась по берегу океана со своим парнем Майклом. В один момент отдых пары прервал разъяренный морской лев, который буквально выпрыгивал из воды в их сторону.

Молодые люди испугались и от неожиданности отпрянули от тюленя.

Что именно разозлило морского обитателя – не ясно, однако это не помешало ролику стать популярным. На данный момент видео, которое Миа выложила в Твиттере, просмотрели более 3 млн раз.

«Ахахах, чего вы убежали? Может, он просто был рад вас видеть?» — предположили в сети.

«А вы часом не мусорили?» — шутят в комментариях.

«Ахахах, плюс одна фобия, спасибо» — ужаснулись пользователи.

here's live footage of michael and i minding our own business until A SEA LION CAME CHARGING AT US FROM THE OCEAN. enjoy https://t.co/nmVOVBMPQB