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Принц Гарри решил не становиться многодетным отцом

18:10, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Принц Гарри решил не становиться многодетным отцом
18:10, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
66
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#дети\n#семья\n#Великобритания\n#отцы и дети
Фото: wikimedia.org
66
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Ограничиться двумя детьми он планирует ради спасения планеты.

Великобритания. Принц Гарри заявил, что ради спасения планеты он и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл решили ограничиться только двумя детьми. Как передают «Известия», об этом принц рассказал в интервью зоологу Джейн Гудолл, которое войдёт в сентябрьский выпуск модного журнала British Vogue.

В ходе беседы Гарри поделился с доктором Гудолл впечатлениями от отцовства и признался, что всегда мечтал иметь ребёнка, а появление на свет сына Арчи в корне изменило его жизнь.

«Сегодня в мире много насилия, войн и страданий, но мы являемся частью мира природы, и если мы не сможем научиться жить в гармонии с ней, то станет ещё хуже», — сказал принц.

Он также отметил, что смотрит на отцовство иначе, чем его старший брат Уильям, который вместе с супругой герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон воспитывает троих детей.

18:10, 31 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
66
0
#дети\n#семья\n#Великобритания\n#отцы и дети

 

 

 


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