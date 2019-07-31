Принц Гарри решил не становиться многодетным отцом

Ограничиться двумя детьми он планирует ради спасения планеты.

Великобритания. Принц Гарри заявил, что ради спасения планеты он и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл решили ограничиться только двумя детьми. Как передают «Известия», об этом принц рассказал в интервью зоологу Джейн Гудолл, которое войдёт в сентябрьский выпуск модного журнала British Vogue.

В ходе беседы Гарри поделился с доктором Гудолл впечатлениями от отцовства и признался, что всегда мечтал иметь ребёнка, а появление на свет сына Арчи в корне изменило его жизнь.

«Сегодня в мире много насилия, войн и страданий, но мы являемся частью мира природы, и если мы не сможем научиться жить в гармонии с ней, то станет ещё хуже», — сказал принц.

Он также отметил, что смотрит на отцовство иначе, чем его старший брат Уильям, который вместе с супругой герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон воспитывает троих детей.