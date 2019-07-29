Жителей Туркмении начали задерживать за слухи о «смерти» президента Бердымухамедова

Силовики задержали сотрудницу ЖКХ, а артисты проклинают «предателей родины» в Instagram.

Туркменистан. Силовики в Туркмении перешли на «усиленный вариант несения службы» после сообщений о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщил «Росбалт» в понедельник, 29 июля.

По сообщению «Хроники Туркменистана», уже задержаны три человека, которых обвиняют в «распространении слухов, способствующих дестабилизации обстановки». Это сотрудник «Туркментелекома», работник водного хозяйства и сотрудница местного ЖКХ.

Бороться с «контрпропагандой» поручили министерству культуры. На фоне этого распоряжения в Instagram туркменских артистов и шоуменов стали массово появляться публикации с призывами «не верить слухам» о смерти Бердымухамедова и проклятиями в адрес «предателей родины».

Напомним, о смерти 62-летнего Бердымухамедова сообщили 21 июля политэксперты в России. Позже глава Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, чью версию о смерти главы государства распространили СМИ, извинился перед президентом Туркмении.