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Жителей Туркмении начали задерживать за слухи о «смерти» президента Бердымухамедова

10:40, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Жителей Туркмении начали задерживать за слухи о «смерти» президента Бердымухамедова
10:40, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
123
0
#соцсети\n#арест\n#слухи\n#Туркмения\n#задержание
Фото: kremlin.ru
123
0

Силовики задержали сотрудницу ЖКХ, а артисты проклинают «предателей родины» в Instagram.

Туркменистан. Силовики в Туркмении перешли на «усиленный вариант несения службы» после сообщений о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщил «Росбалт» в понедельник, 29 июля.

По сообщению «Хроники Туркменистана», уже задержаны три человека, которых обвиняют в «распространении слухов, способствующих дестабилизации обстановки». Это сотрудник «Туркментелекома», работник водного хозяйства и сотрудница местного ЖКХ.

Бороться с «контрпропагандой» поручили министерству культуры. На фоне этого распоряжения в Instagram туркменских артистов и шоуменов стали массово появляться публикации с призывами «не верить слухам» о смерти Бердымухамедова и проклятиями в адрес «предателей родины».

Напомним, о смерти 62-летнего Бердымухамедова сообщили 21 июля политэксперты в России. Позже глава Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, чью версию о смерти главы государства распространили СМИ, извинился перед президентом Туркмении.

10:40, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
123
0
#соцсети\n#арест\n#слухи\n#Туркмения\n#задержание

 

 

 


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