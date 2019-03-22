Екатерину Варнаву внесли в список «угрожающих» Украине лиц

Перечень составили на основании обращений СБУ, СНБО и Нацсовета страны по вопросам телевидения.

Москва. Звезду российского комедийного шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву Минкульт Украины внес в перечень лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности страны». Как пишут «Известия», список опубликовали на сайте ведомства 22 марта.

Перечень «опасных» лиц составили на основании обращений Службы безопасности Украины (СБУ), Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Кроме Варнавы в списке числятся Надежда Бабкина, Олег Газманов, Евгений Гришковец, Жерар Депардье, Стивен Сигал, Алиса Фрейндлих и другие знаменитые артисты и режиссеры.