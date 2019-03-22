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Петицию об отмене Brexit подписали уже 2,5 млн британцев

14:52, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
14:52, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Евросоюз\n#голосование\n#Великобритания\n#петиция
Фото: www.publicdomainpictures.net
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Правительство обязано дать ответ.

Лондон. Великобритания. Около 2,5 млн жителей Великобритании подписали петицию за отмену выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет «Интерфакс».

Петиция размещена на сайте британского парламента.  

«Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС — это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение членства Великобритании в ЕС», - говорится в комментарии к документу.

Так как петиция набрала более 100 тыс. голосов парламент должен дать на нее ответ, в том числе, решить вопрос о выводе вопроса на дебаты.

  

14:52, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
96
0
#Евросоюз\n#голосование\n#Великобритания\n#петиция

 

 

 


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