Фильм из вирусных видео с котиками вышел в прокат в США

Билеты раскупили задолго до премьеры.

США. Премьера полнометражного фильма, составленного из вирусных видео с кошками, прошла в США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что один из кинотеатров в Милуоки продал все билеты задолго до мероприятия.

Автором фильма стал 39-летний режиссер из Сиэтла Уилл Брэйден. Мужчина не думал связывать свою жизнь с кошками, однако в институте кино, где он учился, студент получил задание снять видеопрофайл. Но из-за того, что ученик долго откладывал задание «на потом», Брэйден в последний момент решил снять своего кота Анри.

Ролик стал популярным на YouTube, позже мужчина выложил продолжение.

В 2012 году прошел первый в истории CatVideoFest, где Анри получил престижную премию «Золотой Котенок». С тех пор видеоролики о кошках стали частью жизни Уилла Брэйдена.

Ожидается, что фильм покажут более чем в 200 кинотеатров по всей стране. Часть вырученных средств Брэйден направит на благотворительность кошачьим приютам.

Уже сейчас 5 сеансов собрали больше 37 тыс. долларов.