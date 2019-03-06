Пятерых российских моряков с «Палладия» приговорили к тюрьме в Южной Корее

Приговор можно обжаловать.

Южная Корея. Пятерых российских моряков с судна «Палладий» приготовили к реальным тюремным срокам в Южной Корее. Об этом консул России в Пусане Роман Быков рассказал ТАСС, пишет RT.

Напомним, корабль задержали в августе 2018 года за долги по зарплате. Моряки попытались покинуть Южную Корею, однако их без необходимых документов поймала береговая охрана. Кроме того, команда игнорировала требование властей вернуться в порт, а при задержании сопротивлялась.

В среду, 6 марта, судовладелец получил 2,5 года лишения свободы, капитан – 1 год, трое моряков – по 10 месяцев, старший механик – условный срок. Приговор моряки могут обжаловать в течение недели.