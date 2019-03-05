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Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри

09:01, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
09:01, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#смерть\n#актеры
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP, File
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Актер перенес обширный инсульт.

США. Американский актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри умер. Об этом пишет РБК со ссылкой на Variety.

52-летнего актера за несколько дней до смерти госпитализировали с обширным инсультом, сообщил представитель звезды.

В последние моменты рядом с Перри были его родные и близкие.

«Семья ценит выражение поддержки и молитвы, обращенные к Люку со всего мира, и обращается с просьбой не тревожить ее во время этого траурного события. Никаких более подробностей сообщаться не будет», — говорится в заявлении представителя.

Люк Перри проснулся знаменитым после съемок в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», где он играл Далана Маккея. Премьера состоялась в 1990 году.

09:01, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
184
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#США\n#смерть\n#актеры

 

 

 


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