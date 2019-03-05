Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри

Актер перенес обширный инсульт.

США. Американский актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри умер. Об этом пишет РБК со ссылкой на Variety.

52-летнего актера за несколько дней до смерти госпитализировали с обширным инсультом, сообщил представитель звезды.

В последние моменты рядом с Перри были его родные и близкие.

«Семья ценит выражение поддержки и молитвы, обращенные к Люку со всего мира, и обращается с просьбой не тревожить ее во время этого траурного события. Никаких более подробностей сообщаться не будет», — говорится в заявлении представителя.

Люк Перри проснулся знаменитым после съемок в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», где он играл Далана Маккея. Премьера состоялась в 1990 году.