«Распределяющую шляпу» создали в США

Новый прибор умеет читать мысли.

Массачусетс. США. Прототип «распределяющей шляпы» из книги про Гарри Поттера создали в США. Прибор собрали специалисты Массачусетского технологического института, сообщает ФАН.

«Шляпа» умеет читать мысли. Изобретение работает с помощью электроэнцефалографии и соотносит данные путем анализа через нейросеть, сопоставляет паттерны активности мозга человека с теми, которые были записаны во время калибровки системы. Для этого был разработан специальный алгоритм машинного обучения.

Создатели необычного головного убора Пэтти Мэйс и Наталия Космина планируют использовать изобретение для повышения самооценки у детей во время учебы. По мнению специалистов, ребенок будет доверять шляпе, которая «понимает», о чем он думает, следовательно, будет прислушиваться к ее оценкам и мотивации.