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Рами Малек может сыграть злодея в следующем Бонде

19:00, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#кино\n#фильмы\n#Джеймс Бонд\n#актеры
Фото: Киномания
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Переговоры с актером вышли на «финишную прямую».

США. Актер Рами Малек может стать главным злодеем в следующем фильме о Джеймсе Бонде. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на Collider.

Отмечается, что переговоры с американским актером египетского происхождения вышли на «финишную прямую». Ранее единственной преградой для участия Малека в «бондиане» была его занятость в сериале «Мистер Робот», который недавно объявил о закрытии.

Напомним, Рами Малек взял свой первый «Оскар» за роль в фильме «Богемская рапсодия». Актер сыграл солиста группы Queen Фредди Меркьюри.

19:00, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
128
0
#кино\n#фильмы\n#Джеймс Бонд\n#актеры

 

 

 


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