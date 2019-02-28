Рами Малек может сыграть злодея в следующем Бонде

Переговоры с актером вышли на «финишную прямую».

США. Актер Рами Малек может стать главным злодеем в следующем фильме о Джеймсе Бонде. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на Collider.

Отмечается, что переговоры с американским актером египетского происхождения вышли на «финишную прямую». Ранее единственной преградой для участия Малека в «бондиане» была его занятость в сериале «Мистер Робот», который недавно объявил о закрытии.

Напомним, Рами Малек взял свой первый «Оскар» за роль в фильме «Богемская рапсодия». Актер сыграл солиста группы Queen Фредди Меркьюри.