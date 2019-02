Райан Рейнольдс продаст меч Дэдпула

Канада. Канадский актер Райан Рейнольдс выставил на продажу один из четырех мечей, принадлежавших его герою в фильме «Дэдпул». Об этом артист сообщил в своем Твиттере.

Актер рассказал, что катану зовут «Би», также Рейнольдс ее подписал.

Вырученные деньги пойдут на благотворительность в фонд Ronald McDonald House Charities.

This is Bea. She's one of four swords I used in Deadpool 2. I've signed it. I want to help the @RMHBC and I think you do too... If you want to take Bea home, go to: https://t.co/j9s8YHpiI4