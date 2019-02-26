Экс-министра Израиля осудили на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана

Ранее он отбывал наказание за контрабанду наркотиков, подделку и мошенничество.

Иерусалим. Израиль. Бывшего министра энергетики и нацинфраструктур Израиля Гонена Сегева приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание Jerusalem Post.

Он признал вину.

«Обвинение <…> включало в себя тяжкие преступления, связанные со шпионажем и предоставлением информации врагу с намерением нанести ущерб нацбезопасности», - сказал представитель прокуратуры.

Сегева экстрадировали из Экваториальной Гвинеи, а в мае арестовали по подозрению «в оказании помощи противнику в военное время, шпионаже против государства Израиль и предоставлении разведданных противнику».

Отмечается, что Сегев уже отбывал наказание за контрабанду наркотиков, подделку и мошенничество.

Министром энергетики Генен Сегев был с 1995 по 1996 годы.