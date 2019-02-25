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«Оскар» за лучший фильм взяла «Зеленая книга»

09:20, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:20, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#кино\n#фильмы\n#Оскар\n#актеры
Фото: narodna-pravda.ua
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Фаворитом считалась мексиканская «Рома».

США. Премию «Оскар» за лучший фильм 2019 года получила «Зеленая книга». Об этом пишут «Известия».

На это звание также претендовали картины «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия».

За роль Фредди Меркьюри в последнем фильме актер Рами Малек получил «лучшего актера». Лучшей актрисой признали Оливию Колман за картину «Фаворитка». Лучшим режиссером – Альфонсо Куарон за «Рому».

Леди Гага взяла статуэтку за песню Shallow в картине «Звезда родилась».

 

 

09:20, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
131
0
#кино\n#фильмы\n#Оскар\n#актеры

 

 

 


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