«Оскар» за лучший фильм взяла «Зеленая книга»

Фаворитом считалась мексиканская «Рома».

США. Премию «Оскар» за лучший фильм 2019 года получила «Зеленая книга». Об этом пишут «Известия».

На это звание также претендовали картины «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия».

За роль Фредди Меркьюри в последнем фильме актер Рами Малек получил «лучшего актера». Лучшей актрисой признали Оливию Колман за картину «Фаворитка». Лучшим режиссером – Альфонсо Куарон за «Рому».

Леди Гага взяла статуэтку за песню Shallow в картине «Звезда родилась».