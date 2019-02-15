Япония думает отменить краткосрочные визы для россиян

Туристы смогут оставаться на островном государстве до 90 дней без визы.

Япония. Власти Японии изучают вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для россиян. Такую информацию сообщили источник Sankei, пишет RT.

Предполагается, что жителям России разрешат въезжать в Японию без визы на срок до 90 дней при условии предварительной регистрации данных загранпаспорта в консульских учреждениях.

Японская сторона намерена поднять этот вопрос на встрече глав МИДов Таро Коно и Сергея Лаврова в Мюнхене.