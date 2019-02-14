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Жители Аргентины вышли на демонстрации из-за голода в стране

12:04, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:04, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Аргентина\n#голод\n#активисты
Фото: Скрин
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Активисты вспомнили кризис 2001 года.

Аргентина. Тысячи жителей Аргентины вышли на улицы с требованием к правительству ввести в стране режим продовольственного чрезвычайного положения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Buenos Aires Times.

Демонстранты говорят, что на фоне роста цен они столкнулась с голодом.

«Это худшая ситуация со времен кризиса 2001 года», - сказал один из лидеров движения.

Маурисио Макри заступил на пост презента в 2015 году, тогда же в Аргентине выросли цены на электроэнергию на 2,1%, на газ – на 3%. В правительстве объяснили ситуацию отменой субсидий, введенных прежней администрацией.

В 2018 году власти взяли заем у МВФ в 56 млрд долларов из-за экономического кризиса.

 

Ruptly on Twitter

Mass march against govt. 'policies of hunger' hits #BuenosAires https://t.co/WztAILJsmx

12:04, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
85
0
#Аргентина\n#голод\n#активисты

 

 

 


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