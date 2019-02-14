Жители Аргентины вышли на демонстрации из-за голода в стране

Активисты вспомнили кризис 2001 года.

Аргентина. Тысячи жителей Аргентины вышли на улицы с требованием к правительству ввести в стране режим продовольственного чрезвычайного положения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Buenos Aires Times.

Демонстранты говорят, что на фоне роста цен они столкнулась с голодом.

«Это худшая ситуация со времен кризиса 2001 года», - сказал один из лидеров движения.

Маурисио Макри заступил на пост презента в 2015 году, тогда же в Аргентине выросли цены на электроэнергию на 2,1%, на газ – на 3%. В правительстве объяснили ситуацию отменой субсидий, введенных прежней администрацией.

В 2018 году власти взяли заем у МВФ в 56 млрд долларов из-за экономического кризиса.