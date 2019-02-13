Власти Канарских островов ввели штраф в 600 евро за рисунки на песке

Туристы нарушают экосистему парка.

Канарские острова. Испания. На острове Гран-Канария из архипелага Канарских островов ввели штраф в 600 евро за рисунки на песке в дюнах заповедника Маспаломас. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Sun.

Кроме того, за нарушение этого закона некоторым туристам может грозить тюремный срок.

Путешественники любят складывать камнями надписи, делать из песка фигуры и фотографировать. Однако эти шалости вредят экосистеме национального парка.

Также штраф ввели на острове Тенерифе за нанесение вреда заповедникам.