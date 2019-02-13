Стала известна стоимость туристического билета на Марс

Примерную цену назвал Илон Маск.

США. За полет на Марс в ближайшем будущем придется заплатить не менее 500 тыс. долларов (менее 33 млн рублей). Так считает основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск, пишет «Лайф.ру» со ссылкой на Inverse.

Позже цена может снизиться до 100 тыс. долларов (около 6,6 млн рублей)

Отмечается, что за один рейс на Красную планету можно будет доставить от 100 космо-туристов или колонистов.

Однако путешественникам на другую планету стоит учитывать, что, вероятно, это будет рейс в один конец, прогнозирует Европейское космическое агентство.