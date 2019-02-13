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Стала известна стоимость туристического билета на Марс

09:30, 13 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:30, 13 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#космос\n#пассажирские перевозки\n#путешествие\n#деньги\n#билеты\n#Илон Маск
Фото: Wikipedia
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Примерную цену назвал Илон Маск.

США. За полет на Марс в ближайшем будущем придется заплатить не менее 500 тыс. долларов (менее 33 млн рублей). Так считает основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск, пишет «Лайф.ру» со ссылкой на Inverse.

Позже цена может снизиться до 100 тыс. долларов (около 6,6 млн рублей)

Отмечается, что за один рейс на Красную планету можно будет доставить от 100 космо-туристов или колонистов.

Однако путешественникам на другую планету стоит учитывать, что, вероятно, это будет рейс в один конец, прогнозирует Европейское космическое агентство.

09:30, 13 февраля, 2019
Дарья Снидкова
353
0
#космос\n#пассажирские перевозки\n#путешествие\n#деньги\n#билеты\n#Илон Маск

 

 

 


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