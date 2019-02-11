Попавший в долговую яму шотландец украл лотерейные билеты на 1,5 тыс фунтов и проиграл

Мужчина нанес ущерб магазину в 1,5 тыс. фунтов стерлингов.

Великобритания. Погрязший в долгах шотландец украл из магазина лотерейные билеты на сумму 1,5 тыс. фунтов стерлингов (около 130 тыс. рублей). Однако, пишет Daily Record, он так ничего и не выиграл.

28-летний мужчина воровал с места работы билеты мгновенной лотереи с августа по октябрь 2017 года. По словам его адвоката, на преступление шотландец пошел из-за «отчаяния, вызванного огромными долгами».

Когда руководство узнало о проделках сотрудника, мужчина во всем признался. Однако это не уберегло его от судебного разбирательства.

Воришку приговорили к 200 часам обязательных работ. Также его обязали вернуть 1,5 тыс. фунтов стерлингов в магазин.