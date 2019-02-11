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Попавший в долговую яму шотландец украл лотерейные билеты на 1,5 тыс фунтов и проиграл

10:48, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:48, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
35
0
#общество\n#Великобритания\n#лотерея\n#воровство\n#долги
Фото: xakac.info
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Мужчина нанес ущерб магазину в 1,5 тыс. фунтов стерлингов.

Великобритания. Погрязший в долгах шотландец украл из магазина лотерейные билеты на сумму 1,5 тыс. фунтов стерлингов (около 130 тыс. рублей). Однако, пишет Daily Record, он так ничего и не выиграл.

28-летний мужчина воровал с места работы билеты мгновенной лотереи с августа по октябрь 2017 года. По словам его адвоката, на преступление шотландец пошел из-за «отчаяния, вызванного огромными долгами».

Когда руководство узнало о проделках сотрудника, мужчина во всем признался. Однако это не уберегло его от судебного разбирательства.

Воришку приговорили к 200 часам обязательных работ. Также его обязали вернуть 1,5 тыс. фунтов стерлингов в магазин.

10:48, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
35
0
#общество\n#Великобритания\n#лотерея\n#воровство\n#долги

 

 

 


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