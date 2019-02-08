Прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики» умер в Португалии

Девять лет назад будущую звезду нашли в мусорном баке.



Португалия. Енот-прототип героя Ракеты из фильма «Стражи Галактики» умер в португальском заповеднике Quinta Layla. Об этом сотрудники зоосада сообщили в Фейсбуке, пишет портал «360».

«Сегодня у нас для вас печальнейшие новости. Наши сердца разбиты, ведь мы потеряли нашего лучшего друга, Стража Галактики — Орео. Он скончался рано утром после непродолжительной болезни. Большое спасибо нашим замечательным ветеринарам за их сострадание и заботу», — гласит сообщение.

Детеныша нашли в лондонском мусорном баке 9 лет назад. Будущую звезду передали зоозащитником и назвали Орео. Через некоторое время он стал участником съемочного процесса американского фильма, пишет Movieweb.

Славу Орео сыскал случайно: он оказался единственным ручным енотом, найденным неподалеку от съемочной площадки.

В заповеднике рассказали, что он был одним из самых обожаемых животных в мире. Он умер в возрасте 10 лет.

Орео похоронили на территории зоосада.