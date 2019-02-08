play
pause
  • $ 66.06 ↑
  • € 74.9 ↓

Прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики» умер в Португалии

19:00, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
148
0
#животные\n#фильмы\n#смерть\n#Португалия\n#енот
Фото: Ulrich Janse van Vuuren (Твиттер)
148
0

Девять лет назад будущую звезду нашли в мусорном баке.

Португалия. Енот-прототип героя Ракеты из фильма «Стражи Галактики» умер в португальском заповеднике Quinta Layla. Об этом сотрудники зоосада сообщили в Фейсбуке, пишет портал «360».

«Сегодня у нас для вас печальнейшие новости. Наши сердца разбиты, ведь мы потеряли нашего лучшего друга, Стража Галактики — Орео. Он скончался рано утром после непродолжительной болезни. Большое спасибо нашим замечательным ветеринарам за их сострадание и заботу», — гласит сообщение.

Детеныша нашли в лондонском мусорном баке 9 лет назад. Будущую звезду передали зоозащитником и назвали Орео. Через некоторое время он стал участником съемочного процесса американского фильма, пишет Movieweb.

Славу Орео сыскал случайно: он оказался единственным ручным енотом, найденным неподалеку от съемочной площадки.

В заповеднике рассказали, что он был одним из самых обожаемых животных в мире. Он умер в возрасте 10 лет.

Орео похоронили на территории зоосада.

19:00, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
148
0
#животные\n#фильмы\n#смерть\n#Португалия\n#енот

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

09:19, 03 февраля, 2019
6012

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

4071
11:29, 03 февраля, 2019

Не сошлись во взглядах: Алексей Воронцов покинул агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

3175
13:30, 06 февраля, 2019

В ГИБДД пообещали разобраться с обновленным светофором на Удмуртской - 10 лет Октября в Ижевске

3008
10:00, 02 февраля, 2019

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных

2952
12:15, 04 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
4187

20 детей пострадали в ДТП с автобусов в Калужской области

1179
12:26, 03 февраля, 2019

Москва выдала кредит Кубе в 38 млн евро на приобретение российской военной техники

978
09:59, 06 февраля, 2019

Прокуратура начала проверку по факту избиения учителем ребенка в школе Санкт-Петербурга

976
10:39, 03 февраля, 2019

Владимир Путин: мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений

964
14:19, 02 февраля, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
3440

Эксперт рассказал о состоянии автомобиля Tesla в космосе

1824
19:00, 06 февраля, 2019

Порошенко раскрыл сведения о своих доходах

1316
16:44, 02 февраля, 2019

В метро Вашингтона прогремел взрыв

1212
09:22, 06 февраля, 2019

9,5 тонны кокаина нашли на панамском судне с российским экипажем

1207
18:03, 02 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: итоги недели

08 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: перезагрузка «Гербера» и проверка водителей

07 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: увольнение Воронцова и непогода в республике

06 февраля, 2019