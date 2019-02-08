Россияне поддержали американский флешмоб «замороженные штаны»

Фотографии задеревеневшей одежды начали заполнять соцсети.

Сибиряки активно поддержали флешмоб #frozenpants, запущенный в США. Об этом пишут «Известия».

Напомним, сейчас в Штатах стоят аномальные морозы. Однако американцы нашли в непривычной ситуации и плюсы: пользователи сети начали активно выкладывать фотографии своих задеревеневших на холоде штанов, которые могут самостоятельно «стоять».

Сибиряки поддержали челлендж и также стали выставлять на улицу мокрые штаны и делать снимки, когда те дубеют.