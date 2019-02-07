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Рэдклифф рассказал о «зубной тайне» фильмов о Гарри Поттере

10:58, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:58, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
197
0
#кино\n#Великобритания\n#Гарри Поттер\n#съемки
Фото: segodnya.ua
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У юных актеров начали выпадать молочные зубы.

Великобритания. Британский актер Дэниел Рэдклифф раскрыл «зубную тайну» со съемок фильмов о Гарри Поттере. Об этом он рассказал The Hollywood Reporter, пишут «Известия».

Дело в том, что у многих детей-актеров во время съемок начали выпадать молочные зубы, что в кадре смотрелось не эстетично.

Было принято решение сделать слепки челюстей «волшебников». Так дети на съемках первого фильма были вынуждены носить фальшивые зубы-накладки.

Первый фильм саги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень» (12+) вышел в 2001 году по книге британской писательницы Джоан Роулинг. При бюджете в 125 млн долларов, фильм собрал в мировом прокате около 1 млрд долларов.

Фильм был 8 раз номинирован на премию Британской киноакадемии, а также на премию «Оскар» за лучшие костюмы, декорации и саундтрек.

 

10:58, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
197
0
#кино\n#Великобритания\n#Гарри Поттер\n#съемки

 

 

 


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