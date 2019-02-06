Впервые за 30 лет «Оскар» пройдет без ведущего

Ранее от этой роли отказался Кевин Харт.

США. В 2019 году церемония вручения премии «Оскар» пройдет без ведущего. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ВВС.

В последний раз это произошло 30 лет назад, когда продюсер Алан Карр решил освободить место для знаменитостей, представляющих номинации.

Напомним, ранее комик Кевин Харт отказался от роли ведущего церемонии после того, как общественность осудила его за твитты 8-летней давности. Недовольные выбором организаторов нашли его шутки гомофобными.

Hollywood Reporter назвал должность ведущего «Оскара» «работой, которой в Голливуде боятся больше всего». Американские журналисты припомнили случаи, когда академию обвиняли в том, что среди номинантов и победителей недостаточно национальных меньшинств и женщин, а также случай, когда был объявлен неверный победитель номинации «Лучший фильм».

Церемония пройдет 24 февраля.