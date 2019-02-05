Изрезанную картину Бэнкси выставили в немецком музее

Перед экспозицией раму «обезвредили».

Баден-Баден. Германия. Изрезанную картину уличного художника Бэнкси выставили в музее современного искусства в Баден-Бадене. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.

Перед выставкой из рамы достали шредер, чтобы полотно «Девочка с шаром» не уничтожилось окончательно.

Бесплатная выставка пройдет до 3 марта.

Напомним, в октябре 2018 года картина ушла с молотка за 1,04 млн евро. С последним ударом, говорящим о сделке, художник активировал находящийся в раме шредер, который изрезал половину полотна на полоски.

После инцидента покупатель не отказалась от картины, а само полотно резко взлетело в цене.

Сейчас работа находится в долгосрочной аренде у штутгартского музея.