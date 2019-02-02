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Метеорит упал на Кубу

10:30, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
10:30, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
97
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#Куба\n#метеорит
Фото: pixabay.com
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Случай падения второго обломка не подтвердился.

Виньялес. Куба. Над Кубой пролетел метеорит. Как пишет РТ, эту информацию подтвердила министр науки, технологий и окружающей среды Кубы Эльба Роса. «Сегодня наши эксперты подтвердили падение метеорита в Виньялесе с 13:20 до 13:30», — написала чиновница в социальных сетях.

Она добавила, что во время полёта небесное тело разорвалось на множество обломков.

При этом учёные не обнаружили следов падения второго метеорита в городе Матансас после сообщений местных жителей о том, что вблизи населенного пункта упал неизвестный объект.

10:30, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
97
0
#Куба\n#метеорит

 

 

 


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