Метеорит упал на Кубу

Случай падения второго обломка не подтвердился.

Виньялес. Куба. Над Кубой пролетел метеорит. Как пишет РТ, эту информацию подтвердила министр науки, технологий и окружающей среды Кубы Эльба Роса. «Сегодня наши эксперты подтвердили падение метеорита в Виньялесе с 13:20 до 13:30», — написала чиновница в социальных сетях.

Она добавила, что во время полёта небесное тело разорвалось на множество обломков.

При этом учёные не обнаружили следов падения второго метеорита в городе Матансас после сообщений местных жителей о том, что вблизи населенного пункта упал неизвестный объект.