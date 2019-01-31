play
pause
  • $ 66.1 ↓
  • € 75.57 ↓

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

11:54, 31 января, 2019
Дарья Снидкова
11:54, 31 января, 2019
Дарья Снидкова
165
0
#дети\n#Россия\n#помощь\n#Италия\n#деньги\n#благотворительность
Фото: pxhere.com
165
0

Сумма не уточняется.

Роверето. Италия. В итальянском городе Роверето собрали деньги для помощи семье 11-месячного младенца, спасенного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости.

Сбор организовала общественная ассоциация «Помогите спасти детей».

Глава благотворительной организации Эннио Бордато заметил, что история спасения мальчика «задела за живое многих жителей Италии».

«Когда мои земляки узнали, что маленький Ваня был спасен после 35-часового пребывания под руинами в лютый мороз, у нас даже заговорили о новогоднем чуде. Всем нам хотелось, чтобы у этой истории был счастливый конец», - сказал он.

Средства уже перевели на счета российского благотворительного фонда «Доктор Лиза». В ближайшее время их передадут семье малыша.

Напомним, ребенка нашли в завалах на вторые сутки после взрыва. Со множественными переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и серьезным обморожением его доставили в Москву. Сейчас младенец вместе с мамой находятся в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи говорят, что малыш идет на поправку.

«Помогите спасти детей» («Aiutateci a Salvare i Bambini») основали в 2001 году. Деятельность организации направлена на помощь детям, находящимся в трудном положении в России и на территории стран с русскоязычным населением.

11:54, 31 января, 2019
Дарья Снидкова
165
0
#дети\n#Россия\n#помощь\n#Италия\n#деньги\n#благотворительность

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

15:03, 24 января, 2019
3844

Прокуратура Удмуртии начала проверку на «Ижевском механическом заводе»

3763
16:31, 25 января, 2019

Житель Удмуртии получил 15 лет колонии за надругательство над школьницей

3200
14:00, 26 января, 2019

Компания «Экопектин» получит в Сарапуле землю под строительство завода

2993
10:00, 27 января, 2019

Маршрут движения троллейбуса №1 изменили в Ижевске

2777
10:22, 25 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
4540

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

2309
09:59, 25 января, 2019

Закрыты школы и не ходят трамваи: Саратов утопает в снегу

1500
12:33, 25 января, 2019

На Алтае дети вынуждены добираться до школы, пролезая под вагонами

1427
13:29, 25 января, 2019

В Москве арестовали одного из свидетелей по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

1063
15:50, 26 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
3082

В аэропорту Алма-Аты сдали в багаж человека

2658
13:15, 24 января, 2019

Пассажиры китайской авиакомпании умилились огромному маламуту в самолете

1225
14:50, 25 января, 2019

Надежду Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины

957
16:23, 26 января, 2019

Композитор Мишель Легран скончался во Франции

954
11:52, 26 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: Суд над Соловьевым и нарушения в школах

30 января, 2019

Удмуртия в минуту: стоимость проезда в Можге и фальшивый биткоин

29 января, 2019

Удмуртия в минуту: изменения в Минкультуры и этап кубка мира

28 января, 2019