Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

Сумма не уточняется.

Роверето. Италия. В итальянском городе Роверето собрали деньги для помощи семье 11-месячного младенца, спасенного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости.

Сбор организовала общественная ассоциация «Помогите спасти детей».

Глава благотворительной организации Эннио Бордато заметил, что история спасения мальчика «задела за живое многих жителей Италии».

«Когда мои земляки узнали, что маленький Ваня был спасен после 35-часового пребывания под руинами в лютый мороз, у нас даже заговорили о новогоднем чуде. Всем нам хотелось, чтобы у этой истории был счастливый конец», - сказал он.

Средства уже перевели на счета российского благотворительного фонда «Доктор Лиза». В ближайшее время их передадут семье малыша.

Напомним, ребенка нашли в завалах на вторые сутки после взрыва. Со множественными переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и серьезным обморожением его доставили в Москву. Сейчас младенец вместе с мамой находятся в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи говорят, что малыш идет на поправку.

«Помогите спасти детей» («Aiutateci a Salvare i Bambini») основали в 2001 году. Деятельность организации направлена на помощь детям, находящимся в трудном положении в России и на территории стран с русскоязычным населением.