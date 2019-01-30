По факту пропажи капитана «Норда» на Украине возбудили дело об убийстве

Сведений о месте нахождения моряка нет ни у адвокатов, ни у полиции.

Украина. На Украине по факту пропажи капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова его адвоката Александра Руденко.

Отмечается, что особо тяжкую статью заводят в случае пропажи человека, с целью дать следствию право на оперативно-разыскные действия.

О местонахождении моряка не знают ни его адвокат, ни полиция.

Рассмотрение дела Горбенко назначено на 1 февраля. Адвокаты уведомили о его пропаже, однако, если к моменту заседания капитан не объявится, то защита все равно прибудет на заседание.

Тревогу об исчезновении мужа забила жена Горбенко 28 января. Женщина сказала, что супруг не выходил на связь двое суток. По данным адвоката, находившийся под подпиской о невыезде капитан, вышел из дома 26 января. После этого его след пропал.

Напомним, российское судно задержали в конце марта прошлого года. Украинские пограничники забрали у экипажа паспорта и выдали протоколы о попытке пересечь границу.

30 октября между странами произошел обмен, после чего в Россию вернулись 7 задержанных. Однако капитана оставили на Украине. Там ему грозит до 5 лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма с целью «причинения вреда» государственным интересам.