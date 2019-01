В Никарагуа спасли российских туристов, потерявшихся при восхождении на вулкан

Никарагуа. Двоих россиян, совершавших восхождение на вулкан Косигуина, спасли военные Никарагуа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Еl Nuevo Diario.

Туристы перестали выходить на связь 27 января. На следующий день одно из подразделений армии страны провело поисково-спасательную операцию и нашло россиян на территории заповедника.

Их доставили в безопасное место и оказали медпомощь.

Отмечается, что заповедник «вулкан Косигуина» пользуется популярностью у туристов. В его кратере образовалось живописное озеро, а высота достигает около 860 м над уровнем моря.

