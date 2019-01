Пассажиры китайской авиакомпании умилились огромному маламуту в самолете

Пассажиры китайской авиакомпании China Southern Airlines умилились необычному попутчику. На специально выделенном для него месте спокойно сидел огромный аляскинский маламут, пишет портал «360» со ссылкой на Daily Mail.

Дело в том, что хозяин пса – инвалид. Собака была приставлена к нему для эмоциональной поддержки. В авиакомпании уточнили, что пушистый гигант имел все необходимые для перелета сертификаты.

Пользователи сети отметили, что были бы не против оказаться на соседнем месте с таким необычно послушным пассажиром. По их мнению, спокойный пес намного лучше «надоедливых детей, которые пинают впереди стоящие сидения» и «громко говорящих стариков».

