Чета Трампов и Джонни Депп стали номинантами «Золотой малины»

Президент США «поборется» за звание худшего актера.

США. Антипремия «Золотая малина» объявила номинантов за худшую работу в кинематографе. Об этом пишет ФАН.

За пластмассовую статуэтку в категории «Худший актер» «поборются» президент США Дональд Трамп, актеры Джонни Депп, Брюс Уиллис, Уилл Фарелл и Джон Траволта. По мнению критиков американский лидер «отличился» в документалках «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9».

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Номинантами на звание «Худшего фильма года» назвали картины «Холмс и Ватсон», «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Кодекс Готти», «Робин Гуд: Начало» и «Игрушки для взрослых».

Антипремии раздадут 23 февраля.

Стоимость пластмассовой статуэтки, покрытой золотой краской из пульверизатора, менее 5 долларов за штуку.