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Чета Трампов и Джонни Депп стали номинантами «Золотой малины»

19:00, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#кино\n#актеры\n#премия\n#Дональд Трамп
Фото: Википедия
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Президент США «поборется» за звание худшего актера.

США. Антипремия «Золотая малина» объявила номинантов за худшую работу в кинематографе. Об этом пишет ФАН.

За пластмассовую статуэтку в категории «Худший актер» «поборются» президент США Дональд Трамп, актеры Джонни Депп, Брюс Уиллис, Уилл Фарелл и Джон Траволта. По мнению критиков американский лидер «отличился» в документалках «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9».

Не обошли киношники и первую леди страны: Меланья Трамп может получить «Малину» за исполнение «худшей роли второго плана» в «Фаренгейте»

Номинантами на звание «Худшего фильма года» назвали картины «Холмс и Ватсон», «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Кодекс Готти», «Робин Гуд: Начало» и «Игрушки для взрослых».

Антипремии раздадут 23 февраля.

Стоимость пластмассовой статуэтки, покрытой золотой краской из пульверизатора, менее 5 долларов за штуку.

 

19:00, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
50
0
#США\n#кино\n#актеры\n#премия\n#Дональд Трамп

 

 

 


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