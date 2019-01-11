К протестам «желтых жилетов» во Франции присоединилось «красные ручки»

Это преподаватели, недовольные зарплатами.

Франция. К протестному движению «желтых жилетов» во Франции присоединились педагоги. Работники системы образования взяли название «красные ручки», пишут «Известия» со ссылкой на газету Le Monde.

Все началось, когда три учителя-активиста создали тематическую группу в «Фейсбук», чтобы понять, одни ли они недовольны нынешними зарплатами, рабочим графиком, насилием со стороны учащихся, медобслуживанием и другим. Сторонников оказалось более 60 тыс. человек, что составляет 7% из всех сотрудников системы образования страны.

Напомним, «желтые жилеты» вышли на улицы против повышения цен на бензин и дизель. Позже это переросло в беспорядки по всей Франции. В ответ власти ввели полугодовой мораторий на повышение цен на топливо. Но временные меры не устроили «жилеты», и митингующие потребовали отставки правительства и президента Эммануэля Макрона.

В начале декабря лидер страны объявил чрезвычайное экономическое положение.

Также глава государства сообщил населению в телеобращении, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции вырастет на 100 евро.