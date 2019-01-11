play
pause
  • $ 66.92 ↑
  • € 77.13 ↓

К протестам «желтых жилетов» во Франции присоединилось «красные ручки»

13:59, 11 января, 2019
Дарья Снидкова
13:59, 11 января, 2019
Дарья Снидкова
410
0
#образование\n#общество\n#митинг\n#акции протеста\n#Франция\n#учителя
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
410
0

Это преподаватели, недовольные зарплатами.

Франция. К протестному движению «желтых жилетов» во Франции присоединились педагоги. Работники системы образования взяли название «красные ручки», пишут «Известия» со ссылкой на газету Le Monde.

Все началось, когда три учителя-активиста создали тематическую группу в «Фейсбук», чтобы понять, одни ли они недовольны нынешними зарплатами, рабочим графиком, насилием со стороны учащихся, медобслуживанием и другим. Сторонников оказалось более 60 тыс. человек, что составляет 7% из всех сотрудников системы образования страны.

Напомним, «желтые жилеты» вышли на улицы против повышения цен на бензин и дизель. Позже это переросло в беспорядки по всей Франции. В ответ власти ввели полугодовой мораторий на повышение цен на топливо. Но временные меры не устроили «жилеты», и митингующие потребовали отставки правительства и президента Эммануэля Макрона.

В начале декабря лидер страны объявил чрезвычайное экономическое положение.

Также глава государства сообщил населению в телеобращении, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции вырастет на 100 евро.

13:59, 11 января, 2019
Дарья Снидкова
410
0
#образование\n#общество\n#митинг\n#акции протеста\n#Франция\n#учителя

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска лишился квартиры и 600 тыс рублей в результате кредитных махинаций

14:01, 08 января, 2019
3770

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

2544
12:35, 10 января, 2019

Работу лесопилок в Удмуртии возьмут под контроль

2245
13:00, 08 января, 2019

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

2121
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

1904
16:30, 11 января, 2019

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

17:50, 09 января, 2019
1954

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

1634
14:40, 07 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

1599
13:25, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1475
16:06, 11 января, 2019

Сторожевой фрегат «Пытливый» взял под контроль американский корабль в Черном море

1120
12:42, 07 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
2197

В Японии ввели налог на выезд из страны

1209
16:37, 07 января, 2019

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1027
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

809
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

768
12:36, 09 января, 2019

Мультимедиа

Кофемолка - выпуск 68: группа «Ундервуд» в гостях у Энвиля Касимоваспаси

11 января, 2019

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 января, 2019

Удмуртия в минуту: спасение людей в Сарапуле и «Всемирный день пельменя»

10 января, 2019