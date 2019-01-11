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Российский художник Павленский остался на свободе за поджог Банка Франции

12:02, 11 января, 2019
Дарья Снидкова
12:02, 11 января, 2019
Дарья Снидкова
377
0
#акции протеста\n#Франция\n#художник\n#приговор\n#поджог
Фото: AP Photo/Capucine Henry
377
0

Суд приговор его к трем годам заключения, два из которых - условно.

Париж. Франция. Суд приговорил российского художника Петра Павленского к трем годам заключения за поджог двери Банка Франции. Об этом пишет РБК со ссылкой на RFI.

Из назначенного срока 2 года акционист получил условно, а большую часть отбыл во время расследования, поэтому он остается на свободе.

Кроме того, художника и его гражданскую жену Оксану Шалыгину обязали выплатить более 18 тыс. евро за причиненные убытки, а также возместить 1 тыс. евро за судебные расходы и 3 тыс. евро за моральный ущерб банка, пишет портал «360».

Однако художник отказался платить.

Подругу Павленского приговорили к двум годам, из которых 16 месяцев – условно. Она также останется на свободе, но пять месяцев будет обязана носить электронный браслет.

Напомним, в октябре 2017 года художник поджег дверь банка, что являлось частью спланированной акции. Полиция задержала Павленского и его гражданскую жену Ольгу Шалыгину.

Отметим, что из России пара с детьми эмигрировала в январе 2017 года и получила политическое убежище во Франции. Во время суда прокурор попытался пристыдить акционистов.

«У них мало благодарности по отношению к стране, которая их приняла. Они совершили атаку не только на ее государственные институты, но и на ее историческое наследие», — сказал он.

Петр Павленский известен своими громкими акциями. Страна узнала его имя после выступления художника в защиту Pussy Riot: он зашил себе рот и встал с плакатом возле Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Позже Павленский пригвоздил свои половые органы к брусчатке на Красной площади в Москве. Также художник в голом виде обматывался колючей проволокой, отрезал мочку уха и поджигал дверь главного входа здания ФСБ на Лубянке.

12:02, 11 января, 2019
Дарья Снидкова
377
0
#акции протеста\n#Франция\n#художник\n#приговор\n#поджог

 

 

 


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