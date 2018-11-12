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Более 200 дорог в Сюмсинском районе Удмуртии не получили паспорт

09:00, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
09:00, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
247
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия
247
0

Паспортизацию проводят для получения данных о техническом состоянии дорог.

Ижевск. Удмуртия. В Сюмсинском районе Удмуртии 208 дорог общего пользования из 249 не прошли паспортизацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Паспортизацию проводят для получения данных о наличии дорог, их протяжённости, техническом состоянии для планирования работ по ремонту и реконструкции.

Таким образом, паспорт является единственным документом, который определяет фактическое состояние дорог.

Отсутствие такой проверки создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

За нарушения администрацию района обязали произвести паспортизацию дорог.

В настоящее время документ получила уже 101 дорога.

09:00, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
247
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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